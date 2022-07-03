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На акции против «Тбилиси прайда» полиция задержала 17 человек


03.07.2022   00:27


На акции против «Тбилиси прайда» полицией задержаны 17 человек.

Участники акции опротестовывали мероприятия, анонсированные в рамках недели «Тбилиси прайда».

По информации МВД Грузии, 17 человек задержаны по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

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