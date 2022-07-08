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В бывшего премьера Японии выстрелили во время выступления


08.07.2022   10:53


В бывшего премьера Японии Синдзо Абэ выстрелили во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Он доставлен в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара.

Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщал, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.

Абэ без сознания был отправлен в госпиталь.

Тем временем нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио.

При канцелярии премьер-министра создан кризисный центр.

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