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В бывшего премьера Японии выстрелили во время выступления
08.07.2022 10:53
В бывшего премьера Японии Синдзо Абэ выстрелили во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Он доставлен в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара.
Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.
Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщал, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.
Абэ без сознания был отправлен в госпиталь.
Тем временем нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио.
При канцелярии премьер-министра создан кризисный центр.
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