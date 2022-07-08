

В Хуло обрушилась дорога, в образовавшуюся яму провалилась фура

08.07.2022 18:32





Около двух часов назад в муниципалитете Хуло (Аджария), в деревне Табахмела, обрушилась часть центральной автомобильной дороги. В результате в яму провалилась фура.



По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.



На данный момент местные пытаются вытащить машину. Часть центральной дороги перекрыта.



Местные жители среди возможных причин обрушения называют то, что под дорогой проходят подземные воды.



Представитель Мэрии Хуло в деревне Гурам Кахадзе заявил Batumelebi, что на данный момент не располагает информации о случившемся и попозже разузнает детали.



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