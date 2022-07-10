

Три вагона с сахаром перевернулись в Азербайджане

10.07.2022 14:39





Три товарных вагона Грузинской железной дороги, груженные сахаром-сырцом, перевернулись в Азербайджане вечером в субботу недалеко от железнодорожной станции Саатлы. Еще один вагон сошел с рельсов, но устоял.



По сообщению агентства Тренд, груз в Азербайджан шел транзитом через Грузию из порта на Черном море.



Предварительная версия — техническая неисправность одного из вагонов. На месте находятся представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.



Сам тепловоз принадлежит Сальянскому локомотивному депо и двигался в направлении Баку-Имишли, к нему были прицеплены 20 вагонов, сообщает report.az.



Погибших и пострадавших нет. Определяется размер ущерба железнодорожной инфраструктуре. В ближайшие часы в районе Саатлы-Имишли движение поездов будет восстановлено.



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