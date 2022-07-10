|
|
|
Три вагона с сахаром перевернулись в Азербайджане
10.07.2022 14:39
Три товарных вагона Грузинской железной дороги, груженные сахаром-сырцом, перевернулись в Азербайджане вечером в субботу недалеко от железнодорожной станции Саатлы. Еще один вагон сошел с рельсов, но устоял.
По сообщению агентства Тренд, груз в Азербайджан шел транзитом через Грузию из порта на Черном море.
Предварительная версия — техническая неисправность одного из вагонов. На месте находятся представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.
Сам тепловоз принадлежит Сальянскому локомотивному депо и двигался в направлении Баку-Имишли, к нему были прицеплены 20 вагонов, сообщает report.az.
Погибших и пострадавших нет. Определяется размер ущерба железнодорожной инфраструктуре. В ближайшие часы в районе Саатлы-Имишли движение поездов будет восстановлено.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна