

В Грузии зафиксировано еще два землетрясения

11.07.2022 10:50





В Грузии произошли еще два землетрясения.



На этот раз подземные толчки были зафиксированы в 09:18 и 09:47 по тбилисскому времени.



По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр стихии также находился недалеко от села Самеба.



Мощность землетрясений составила 3,1 и 3,3 магнитуды.



Ранее землетрясение мощностью 4,8 магнитуды было зафиксировано в 07:36, а землетрясение мощностью 4,5 магнитуды — в 09:10. В обоих случаях эпицентр стихии находился вблизи села Самеба.



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