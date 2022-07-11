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В Грузии зафиксировано еще два землетрясения
11.07.2022 10:50
В Грузии произошли еще два землетрясения.
На этот раз подземные толчки были зафиксированы в 09:18 и 09:47 по тбилисскому времени.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр стихии также находился недалеко от села Самеба.
Мощность землетрясений составила 3,1 и 3,3 магнитуды.
Ранее землетрясение мощностью 4,8 магнитуды было зафиксировано в 07:36, а землетрясение мощностью 4,5 магнитуды — в 09:10. В обоих случаях эпицентр стихии находился вблизи села Самеба.
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