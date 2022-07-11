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В Грузии зафиксировано еще два землетрясения


11.07.2022   10:50


В Грузии произошли еще два землетрясения.

На этот раз подземные толчки были зафиксированы в 09:18 и 09:47 по тбилисскому времени.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр стихии также находился недалеко от села Самеба.

Мощность землетрясений составила 3,1 и 3,3 магнитуды.

Ранее землетрясение мощностью 4,8 магнитуды было зафиксировано в 07:36, а землетрясение мощностью 4,5 магнитуды — в 09:10. В обоих случаях эпицентр стихии находился вблизи села Самеба.

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