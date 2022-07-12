

В Польше задержан гражданин Грузии, перевозивший мигрантов

12.07.2022 11:47

Новости-Грузия



Польские пограничники задержали 27-летнего гражданина Грузии, перевозившего нелегальных мигрантов через польско-литовскую границу.



Согласно официальной информации, случай произошел 8 июля в селе Вижайны на северо-востоке Польши. Для досмотра пограничники остановили микроавтобус с польскими регистрационными номерами, которым управлял гражданин Грузии. Оказалось, что в салоне находились 15 граждан Ирака. Все они пересекли польско-литовскую границу незаконно. Справки из литовского центра для мигрантов были единственными документами, которые смогли предоставить иракцы.



После проведения формальных мероприятий 15 нелегалов были переданы литовской стороне в рамках реадмиссии. Что касается гражданина Грузии, работавшего «курьером», окружной суд в Сувалках избрал для него меру пресечения в виде заключения.



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