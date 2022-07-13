

Спасатели на вертолете доставили в Кутаиси пострадавшего туриста

13.07.2022 12:02





По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели на вертолете доставили в Кутаиси пострадавшего туриста, находившегося у пика Катицвера в Они.



«В Центр управления общественной безопасности 112 МВД поступила информация о том, что в муниципалитете Они, в районе пика Катицвера, находится пострадавший гражданин иностранного государства, который не может самостоятельно передвигаться и нуждается в помощи спасателей.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями незамедлительно отреагировала на сообщение и приступила к планированию специальной спасательной операции по доставке гражданина в безопасное место. В связи с отсутствием подъездной дороги к месту нахождения пострадавшего было принято решение о проведении операции на вертолете. Сотрудники по управлению чрезвычайными ситуациями и медики вылетели на Катицвера на вертолете пограничной полиции.



На данный момент гражданин иностранного государства уже доставлен в Кутаиси с сопровождающими лицами и переведен в медицинское учреждение, где пострадавшему будет оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении ведомства.



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