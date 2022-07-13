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Грузинские моряки спасли 52 человек в Атлантическом океане
13.07.2022 20:22
Грузинские моряки провели в открытом море спасательную операцию и спасли 52 человек, сообщает Агентство по морскому транспорту.
«10 июля мы выполняли чартерный рейс в Марокко. Около шести часов мы заметили лодку», — рассказали моряки.
Сообщается, что в условиях 5-бального шторма в Атлантическом океане, на надувной лодке находились 52 человека (в том числе 7 женщин и 3 ребёнка) без воды и пищи.
«Мы 10 часов ждали спасателей. Корабль нарезал круги, чтобы не потерять лодку. Погода ухудшилась. В конечном итоге экипаж принял решение поднять мигрантов на лодку», — вспоминают моряки.
По данным Агентства, в операции непосредственно приняли участие 9 грузинских моряков — Нугзар Беридзе, Каха Адамия, Дилар Цецхладзе, Заза Чагалидзе, Звиад Кобуладзе, Миндия Абусеридзе, Шалва Сванидзе, Манучар Кобаладзе и Гиорги Цецхладзе.
За «Особую храбрость на море» они были представлены к награде Международной морской организации (IMO).
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