

В Грузии задержаны девять обвиняемых в пособничестве проституции

15.07.2022 12:06





По информации МВД Грузии, в результате проведенных оперативно-следственных действий, были задержаны девять человек по обвинению в пособничестве проституции и в предоставлении места для занятия проституцией.



В результате обыска правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств крупную сумму денег.



Следствие также установило, что администраторы гостиниц «Арго» и «Сабудара» в Тбилиси организовали связь между мужчинами, ищущими сексуальных услуг, и женщинами, занимающимися проституцией.



Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии «выделение места или жилплощади для проституции».



За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



