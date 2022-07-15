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В Грузии задержаны девять обвиняемых в пособничестве проституции
15.07.2022 12:06
По информации МВД Грузии, в результате проведенных оперативно-следственных действий, были задержаны девять человек по обвинению в пособничестве проституции и в предоставлении места для занятия проституцией.
В результате обыска правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств крупную сумму денег.
Следствие также установило, что администраторы гостиниц «Арго» и «Сабудара» в Тбилиси организовали связь между мужчинами, ищущими сексуальных услуг, и женщинами, занимающимися проституцией.
Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии «выделение места или жилплощади для проституции».
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет лишения свободы.
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