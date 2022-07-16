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В результате падения параплана в Гудаури погиб один человек


16.07.2022   17:55


В результате падения параплана в Гудаури один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, спасателям удалось вытащить из ущелья обоих.

Пострадавший уже доставлен в медучреждение и ему оказывается соответствующая помощь.

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