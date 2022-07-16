

В результате падения параплана в Гудаури погиб один человек

16.07.2022 17:55





В результате падения параплана в Гудаури один человек погиб, еще один пострадал.



Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, спасателям удалось вытащить из ущелья обоих.



Пострадавший уже доставлен в медучреждение и ему оказывается соответствующая помощь.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



