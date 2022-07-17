

Украинский грузовой самолет с боеприпасами разбился в Греции

17.07.2022 18:01





Грузовой самолет украинского производства с боеприпасами разбился в Греции. По данным СМИ, борт, следовавший из Сербии в Иорданию, потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции.



По данным СМИ, инцидент произошел около 23:00 по местному времени. Управление гражданской авиации Греции получило сообщение о проблеме с одним из двигателей самолета, который запросил разрешение на аварийную посадку. Ан-12 было предложено приземлиться в аэропорту Кавала, после чего связь с ним была потеряна. Борт разбился в 40 км к западу от аэропорта Кавала. На месте возник пожар и наблюдалось сильное задымление, из-за чего прибывшим на место пожарным потребовалась медицинская помощь.



Район исследуют с помощью дронов. Правоохранители надеются найти «черный ящик», который позволит установить обстоятельства аварии.



Как пишут СМИ, на борту находились около десяти пассажиров и 12 тонн опасного груза, вероятно, снарядов. По данным СМИ, самолет принадлежит компании «Меридиан» и в основном выполняет чартерные рейсы. Компания тесно сотрудничает с ООН и НАТО для быстрой перевозки различных грузов, в том числе военного и двойного назначения.





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