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Основатель «ТВ Пирвели» вызван в прокуратуру в связи с инцидентом на территории посольства США


19.07.2022   11:18


Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели вызван в прокуратуру для опроса по поводу факта, произошедшего на территории посольства США.

По информации телеканала «Мтавари архи», Вато Церетели придет в прокуратуру сегодня в 18:00.

Для справки, основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели заявляет, что на территории посольства США на него напали и физически расправились депутаты «Грузинской мечты». По словам Вато Церетели, физическое осорбление ему нанес депутат «Грузинской мечты» Анри Оханашвили, в инциденте участвовали и другие члены «Грузинской мечты».

Сам Анри Оханашвили заявляет, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация» и «он получил ответ, которого заслуживал».

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