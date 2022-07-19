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Основатель «ТВ Пирвели» вызван в прокуратуру в связи с инцидентом на территории посольства США
19.07.2022 11:18
Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели вызван в прокуратуру для опроса по поводу факта, произошедшего на территории посольства США.
По информации телеканала «Мтавари архи», Вато Церетели придет в прокуратуру сегодня в 18:00.
Для справки, основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели заявляет, что на территории посольства США на него напали и физически расправились депутаты «Грузинской мечты». По словам Вато Церетели, физическое осорбление ему нанес депутат «Грузинской мечты» Анри Оханашвили, в инциденте участвовали и другие члены «Грузинской мечты».
Сам Анри Оханашвили заявляет, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация» и «он получил ответ, которого заслуживал».
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