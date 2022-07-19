

Основатель «ТВ Пирвели» вызван в прокуратуру в связи с инцидентом на территории посольства США

19.07.2022 11:18





Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели вызван в прокуратуру для опроса по поводу факта, произошедшего на территории посольства США.



По информации телеканала «Мтавари архи», Вато Церетели придет в прокуратуру сегодня в 18:00.



Для справки, основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели заявляет, что на территории посольства США на него напали и физически расправились депутаты «Грузинской мечты». По словам Вато Церетели, физическое осорбление ему нанес депутат «Грузинской мечты» Анри Оханашвили, в инциденте участвовали и другие члены «Грузинской мечты».



Сам Анри Оханашвили заявляет, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация» и «он получил ответ, которого заслуживал».



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