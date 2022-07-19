

Новый телескоп для абастуманской обсерваторий обойдется в более 3 млн долларов

19.07.2022 11:56

Новости-Грузия



Известная австрийская компания ASA Astrosysteme GmbH соберет новый 1,5-метровый телескоп для Абастуманской обсерватории на юго-западе Грузии, сообщает Минрегионразвития.



Проект стоимостью 8,6 миллиона лари (более 3 миллионов долларов) реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка. Вместе с телескопом должен быть установлен купол обсерватории диаметром 12 метров. Срок завершения работ – 2024 год.



В Минрегионразвития подчеркивают, что ASA Astrosysteme GmbH имеет многолетний опыт изготовления высококачественных телескопов и научного оборудования и считается ведущей компанией Европы. Ведомство рассчитывает, что после реализации проекта Абастуманская обсерватория станет «признанным центром астрономических наук».



При обсерватории также планируется создать цифровой музей. Полностью реабилитирована будет административная часть.



Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Ее основали почти век назад, в 1932 году по инициативе профессора Евгения Харадзе.



В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.



В рамках проекта развития горноклиматического курорта Абастумани в 2019-2020 годах Минрегионразвития восстановило около 20 исторических домов, само здание обсерватории и канатную дорогу, построенную в 1982 году. Завершена реабилитация систем водоснабжения и канализации. Сейчас продолжается строительство дороги Багдати-Абастумни, а также автовокзала и автостоянки.



На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315,1 миллиона лари (более 100 миллионов долларов). Работы на 49,5 млн лари (более 15 миллионов долларов) уже завершены.



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