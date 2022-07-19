

Россия оштрафовала Google на 375 млн долларов

19.07.2022 12:46





Московский суд оштрафовал Google на 21,1 млрд рублей (373 млн долларов). Как заявили в Роскомнадзоре, в ряде случаев компания не ограничивала доступ к ресурсам, которые Россия считает незаконными.



В частности, Роскомнадзор утверждает, что YouTube, принадлежащий Google, не удалял «фейковые» материалы, которые касаются продолжающейся «специальной военной операции» на Украине и «дискредитируют» российскую армию.



Кремль называет полномасштабную войну, которую Россия ведет в Украине, специальной военной операцией. В результате военных действий армии РФ погибли тысячи людей, а многие украинские города были стерты с лица земли.



По данным Роскомнадзора, помимо вышеперечисленного, YouTube разрешил распространение материалов, «побуждающих к экстремизму и терроризму» и содержащих призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.



Однако, в отличие от Twitter и Facebook, Москва не заблокировала YouTube.



В последние годы Москва пытается противодействовать компаниям, которые распространяют нежелательный для Кремля контент. Эта тенденция особенно усилилась после начала войны в Украине.



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