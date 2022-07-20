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В Минске парашютист МЧС «экстренно» приземлился на парковку у посольства Грузии


20.07.2022   17:14


Один из парашютистов МЧС во время тренировочного полета «экстренно» приземлился на парковку у посольства Грузии. Видео инцидента опубликовали 20 июля в телеграм-каналах, сообщает zerkalo.io.

К счастью, обошлось без пострадавших.

«Жив, встал и спокойно пошел», — отмечают телеграм-каналы.

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