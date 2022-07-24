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В Боржоми опрокинулся микроавтобус, перевозивший 14 пассажиров
24.07.2022 21:56
В Боржомском муниципалитете микроавтобус, перевозивший пассажиров, съехал с проезжей части и опрокинулся.
По имеющейся информации, в т.н. маршрутном такси Ахалцихе-Тбилиси находились около 14 пассажиров. Сообщается о пострадавших.
Как сообщает МВД, расследование в связи со случившимся ведется по 2-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью.
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