

ВОЗ: В Грузии установлен хороший надзор над «оспой обезьян»

25.07.2022 11:44





По оценкам главы грузинского представительства Всемирной организации здравоохранения Сильвио Доменте, в Грузии установлен хороший надзор над заболеванием «оспой обезьян».



Как сообщил журналистам Сильвио Доменте, отвечая на вопрос по этому поводу, обеспокоенность ВОЗ вызывает тот факт, что «оспа обезьян» распространяется в таких регионах, где она ранее не фиксировалась, и заболевание передается путями, которые ранее его не характеризовали.



«Борьба с «оспой обезьян» требует гармонизированных усилий с участием разных стран. Как известно, в Грузии пока зафиксирован только один случай. У Грузии хорошая система надзора, и именно к этому Всемирная организация здравоохранения призывает государства-члены - усилить наблюдение за распространением этого заболевания. Для государственных акторов даны рекомендации о том, как следует проводить надзор, как выявлять и обнаруживать заболевание, а затем, как должны медицинские работники реагировать для того, чтобы болезнь была взята под контроль и проведена ее профилактика. Здесь необходимо равенство в проведении этих мер, а затем уже в вопросах лечения и превенции. Мы готовы дать дальнейшие инструкции, провести тренировки, чтобы это заболевание было взято под контроль», — сказал Сильвио Доменте.



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