

В июне в Грузию посетили 135 457 граждан России

28.07.2022 19:04





По информации МВД, в июне границу Грузии пересекли 135 457 граждан России. Это означает, что количество граждан, въезжающих в Грузию из Российской Федерации, увеличилось на 340 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За тот же период в Грузию въехало 28 989 человек из стран ЕС.



После граждан России, по количеству визитеров значится Армения, 86 565 граждан Армении пересекли границу Грузии, 69 973 человека прибыли из Турции.



Израиль, Украина и Казахстан также входят в число семи стран, граждане которых в большом количестве прибывают в Грузию.



Отметим, что в прошлом месяце из Украины прибыло 19 585 человек.



6 июля Национальное агентство по туризму Грузии опубликовало данные о пересечении границы в июне месяце. Данные этого госагентства расходятся с данными МВД. По данным Национального агентства по туризму, в июне месяце границу Грузии пересекли 90 239 граждан РФ.



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