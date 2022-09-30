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В Грузии вновь зафиксировали леопарда
30.09.2022 11:24
В Грузии вновь заметили леопарда – фотоловушка зафиксировала хищника в горах Тушетии, снимок был обнаружен во время осенней полевой экспедиции. Само фото было сделано в августе. Об этом сообщает Центр консервации видов Nacres.
«То, что леопард был сфотографирован в Тушети уже второй раз, вселяет надежду, на то, что мы имеем дело не с одноразовым появлением, а с возвращением леопарда в Грузию», — пишет «Nacres».
По данным организации, в августе 2021 года на заповедных территориях Тушети впервые за 12 лет, также с помощью фотоловушки был заснят леопард.
Исследования в Грузии проводятся по инициативе и при финансовой поддержке Кавказского офиса программ Всемирного фонда дикой природы (WWF).
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