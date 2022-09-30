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Движение транспорта на площади Европы будет временно ограничено в связи с проведением «Тбилисоба»
30.09.2022 12:38
С 00:00 30 сентября и до 06:00 понедельника, 3 октября, будут перекрыты Метехский мост и площадь Европы в связи с празднованием «Тбилисоба».
По информации мэрии Тбилиси, запрещается также движение от площади Горгасали в сторону Метехского моста, от Метехского подъема в сторону площади Европы, от туннеля на набережной имени Ноэ Жордания до площади Европы.
Водители на правобережье с улицы Горгасали смогут попасть на набережную Звиада Гамсахурдия, с площади Горгасали – по улице Котэ Абхази, с улицы Туманиани – в сторону улицы Горгасали.
Машины на левом берегу Куры смогут передвигаться по набережной Ноэ Жордания через туннель.
Движение транспортных средств будет ограничено с улицы Абано в направлении улицы Гришашвили. Добраться до Гришашвили можно будет через улицы Фирдоуси и Исфаханлы.
Меняется и схема движения общественного транспорта.
С улицы Вахтанга Горгасали в направлении улицы Бараташвили вместо Метехского моста и площади Европы по улице Котэ Абхази будут двигаться автобусы: №371, №301, №344, №345, №331, №350, а также маршрутки №538, №550 и №580.
День города Тбилиси в этом году отметят 1-2 октября. Мероприятия пройдут в парке Рике, ущелье Легвтахеви, на площади Орбелиани, площади Гудиашвили, площади Европы.
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