

Российское генконсульство в Нью-Йорке облили красной краской

30.09.2022 18:42





Двое неизвестных ночью облили российское генконсульство в Нью-Йорке въедливой красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.



«Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть» — заявили в российском представительстве.



Также в генконсульстве пожаловались, что американская сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности заграничного учреждения, заявив, что в последние несколько недель полиция около здания отсутствует.



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