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На КПП «Верхний Ларс» вручили более 180 повесток желающим выехать в Грузию
02.10.2022 19:09
Новости-Грузия
Более 180 человек, пытающиеся выехать из России в Грузию после объявления мобилизации, получили повестки прямо на КПП «Верхний Ларс», сообщают в воскресенье российские СМИ со ссылкой на военный комиссариат Северной Осетии.
Уже несколько дней на границе с Грузией работает оперативная группа по призыву.
Уехать из России в Грузию через сухопутный пункт пропуска удается нескольким тысячам граждан РФ.
После того, как Северная Осетия несколько дней назад перестала пускать в республику машины из других регионов, пробка стала сокращаться и на сегодняшний день КПП с обеих сторон работают в штатном режиме.
По последним данным, с сегодняшнего дня в Северную Осетию стали пропускать машины с иногородними номерами, но ситуация постоянно меняется.
Сейчас пробки из РФ в Грузию продолжительностью всего несколько часов, а не несколько суток как пять дней назад, проезд из России возможен только на автомобиле.
МВД Грузии последний раз предоставляло статистику о пересечении границы гражданами России за 29 сентября. К этому дню цифра снизилась до 6 тысяч с 10-11 тыс.
С начала объявления мобилизации в России, с 21 сентября, в Грузию въехали около 100 тысяч граждан России. По данным МВД Грузии, большая часть из них проследовали в другие страны, но точной статистики на данный момент нет.
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