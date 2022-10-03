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Очереди на российско-грузинской границе больше нет
03.10.2022 14:03
За 10 дней через КПП Верхний Ларс в Грузию выехали более 100 тысяч россиян, 75 тысяч из них уже покинули эту страну через другие погранпункты.
Ситуацию на наземном погранпункте называли гуманитарной катастрофой в первые дни после объявления мобилизации. Люди стояли в пробке почти от Владикавказа по несколько суток, в очереди заканчивалась вода, еда, бензин. Места в машинах и возможность объехать часть пробки с помощью ГИБДД продавались за десятки тысяч рублей, как и велосипеды, на которых тоже можно было пересечь границу.
Через несколько дней после объявления мобилизации в пробке на Верхнем Ларсе появился российский БТР, а затем и мобилизационный пункт. За эти дни там вручили повестки 180 россиянам.
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