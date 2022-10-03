

Швеция заявила об увеличении утечки газа из «Северного потока-2»

03.10.2022 19:30





Одна из утечек на газопроводе «Северный поток — 2» увеличилась в размерах. Об этом сообщает шведская береговая охрана, на данные которой ссылается CNN.



По данным шведских властей, при облете мест ЧП стало видно, что утечка из «Северного потока — 1» перестала быть видна и, следовательно, прекратилась. Однако утечка на «Северном потоке — 2» увеличилась, ее диаметр сейчас составляет 30 метров.



Накануне оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил Датскому энергетическому агентству о стабилизации давления в трубе и прекращении утечки газа.



«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о завершении продувки газа на этом трубопроводе», — говорится в сообщении. Неясно, могло ли давление привести к большей утечке, замеченной береговой охраной, отмечает CNN.



Общий объем утечки газа из поврежденных «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» в «Газпроме» оценили в 800 миллионов кубометров, что равноценно потреблению Дании за три месяца.



Об аварии на одной из ниток магистрали «Северный поток 2» стало известно в ночь на 26 сентября в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа были зафиксированы из обеих ниток первого «Северного потока».



Американские чиновники считают Россию главным подозреваемым в повреждении ниток газопровода «Северный поток». Представители западных разведок указывают, что Владимир Путин делает ставку на то, что в этих условиях Европа может выступить против стратегии экономической изоляции страны.



В России в ответ обвиняют в диверсии страны Запада. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что «основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США». Об американском следе также ранее говорили в МИД России. В ведомстве призвали США «объясниться и признаться». «Сейчас США устами представителя Пентагона уже заявили, что не имеют никакого отношения к происшествию. Но мы же знаем, как они умеют делать», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.



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