

Задержан гражданин, напавший на консультантов и покупателя в одном из магазинов

05.10.2022 14:24





МВД Грузии сообщает о задержании человека, который физически и словесно оскорбил граждан в одном из филиалов сети магазинов «Ori Nabiji».



Речь идет о видео, которое накануне было распространено в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина нападает на нескольких консультантов, а затем и на покупателя только вошедшего в магазин.



Согласно сообщению МВД Грузии, расследование ведется по статье 239 УК Грузии, которая подразумевает хулиганство.



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