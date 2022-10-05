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Задержан гражданин, напавший на консультантов и покупателя в одном из магазинов


05.10.2022   14:24


МВД Грузии сообщает о задержании человека, который физически и словесно оскорбил граждан в одном из филиалов сети магазинов «Ori Nabiji».

Речь идет о видео, которое накануне было распространено в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина нападает на нескольких консультантов, а затем и на покупателя только вошедшего в магазин.

Согласно сообщению МВД Грузии, расследование ведется по статье 239 УК Грузии, которая подразумевает хулиганство.

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