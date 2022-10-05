

Оставленные у «Верхнего Ларса» машины эвакуирует на штрафстоянку

05.10.2022 14:46





Оставленные на границе с Грузией автомобили российская Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) Северной Осетии эвакуирует на штрафстоянку. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.



По его словам, выдавать автомобили обещают только собственнику при предъявлении паспорта транспортного средства. В телеграм-канале Чикова опубликован анонимный рассказ россиянина, чьи знакомые не успели отогнать машину во Владикавказ.



«Выехал в Грузию от мобилизации. На границе перед «Верхним Ларсом» была громадная пробка. Оставил машину на обочине. Пересек границу на велосипеде. Отправил ключи и документы на машину знакомому во Владикавказ, чтобы забрал. Но не успел, все брошенные машины эвакуировали на штрафстоянку. Знакомый в частном разговоре с начальником полка ДПС узнал, что есть устный приказ выдавать авто только собственникам авто по ПТС», – рассказал он.



Чиков напоминает, что собственник может составить нотариальную доверенность, чтобы доверенное лицо смогло забрать автомобиль со штрафстоянки.



По информации телеграм-канала Mash Gor, на штрафстоянку уже эвакуировали 80 автомобилей.



Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил передавать автомобили, брошенные гражданами на границе России, семьям мобилизованных.



Сегодня же в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления заявили, что очередь из легковых машин на границе России с Грузией закончилась. Ранее о стабилизации ситуации заявили и грузинские власти.



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