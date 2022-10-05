

3 октября в Тбилиси был установлен рекорд пассажиропотока – Каладзе

05.10.2022 16:05





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в понедельник было зафиксировано рекордное количество поездок на общественном транспорте. Как сообщил градоначальник, 3 октября автобусами или метрополитеном воспользовались 1,035 млн пассажиров.



Об этом Каладзе заявил сегодня, 5 октября, на заседании городского совета.



«Это действительно рекордное количество, как для метро, ​​так и для автобусов», — сказал Каладзе.



По словам мэра, по данным за 3 октября метрополитеном воспользовались 502,508 пассажиров, автобусами — 532,076 пассажиров.



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