Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

3 октября в Тбилиси был установлен рекорд пассажиропотока – Каладзе


05.10.2022   16:05


По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в понедельник было зафиксировано рекордное количество поездок на общественном транспорте. Как сообщил градоначальник, 3 октября автобусами или метрополитеном воспользовались 1,035 млн пассажиров.

Об этом Каладзе заявил сегодня, 5 октября, на заседании городского совета.

«Это действительно рекордное количество, как для метро, ​​так и для автобусов», — сказал Каладзе.

По словам мэра, по данным за 3 октября метрополитеном воспользовались 502,508 пассажиров, автобусами — 532,076 пассажиров.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна