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Депутат горсовета от ЕНД арестован по обвинению в домашнем насилии


06.10.2022   13:12


По обвинению в домашнем насилии арестован депутат Мартвильского горсовета от «Национального движения», председатель районной организации партии Заал Горозия.

В полиции подтвердили, что 5 октября в Мартвили, по обвинению по статье 126 (совершение домашнего насилия) был «арестован один человек».

Статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Депутат Ани Цитлидзе которая также является членом «Национального движения» заявила, что владеет конкретной информацией о произошедшем, однако отказалась комментировать детали:

«Просто я не буду сейчас говорить о деталях. Я уверена, что это недоразумение, и оно будет прояснено. Остальное — компетенция правоохранительных органов».

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