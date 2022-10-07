

В Национальном Ботаническом саду пройдет «Фестиваль хлеба»

07.10.2022 17:19





8 и 9 октября в Национальном ботаническом саду в Тбилиси пройдет третий по счету «Фестиваль хлеба».



По информации мэрии столицы, на фестивале будет представлена продукция грузинских хлебопекарен. Все изделия посетители смогут попробовать и приобрести. Кроме того, гостям покажут коллекцию грузинских зерновых культур Ботанического сада, которая включает древние и редкие образцы, в том числе почти исчезающие сорта.



Фестиваль откроется театрализованным представлением, где будут возрождены старинные традиции выпечки хлеба, а музыкальное сопровождение обеспечит грузинский фольклорный ансамбль.



В течение двух дней мероприятие будет проводиться с 12:00 до 18:00 в ивент-пространстве (Event Square) Национального ботанического сада.



Посещение – бесплатное, но для входа на территорию ботанического сада необходимо приобрести билет по стандартной цене.



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