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В Национальном Ботаническом саду пройдет «Фестиваль хлеба»
07.10.2022 17:19
8 и 9 октября в Национальном ботаническом саду в Тбилиси пройдет третий по счету «Фестиваль хлеба».
По информации мэрии столицы, на фестивале будет представлена продукция грузинских хлебопекарен. Все изделия посетители смогут попробовать и приобрести. Кроме того, гостям покажут коллекцию грузинских зерновых культур Ботанического сада, которая включает древние и редкие образцы, в том числе почти исчезающие сорта.
Фестиваль откроется театрализованным представлением, где будут возрождены старинные традиции выпечки хлеба, а музыкальное сопровождение обеспечит грузинский фольклорный ансамбль.
В течение двух дней мероприятие будет проводиться с 12:00 до 18:00 в ивент-пространстве (Event Square) Национального ботанического сада.
Посещение – бесплатное, но для входа на территорию ботанического сада необходимо приобрести билет по стандартной цене.
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