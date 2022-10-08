

Во дворе дворца Дадиани произошел пожар

08.10.2022 15:57





Вчера вечером, в пятницу, во дворе дворца Дадиани вспыхнул пожар.



В частности, как сообщает «Радио Атинати», во время съемок «Рождественского бала» загорелся генератор находившийся возле здания музея Никосеули.



Как заявил депутат Ираклий Чиковани огонь не причинил ущерба культурному наследию.



«Во время съемок рождественского бала загорелся внешний генератор съемочной группы, но его вскоре потушили, и пожар не причинил ущерба», — написал он в Facebook.



По сообщению администрации дворца, 29 сентября в историческом парке началась подготовка к проведению «Рождественского бала во дворце Дадиани», с 5 по 9 октября музей закрыт для посетителей в связи с запланированными съемками. Также перекрыта территория перед музеем.



Традиция проводить балы на западный манер была установлена в Зугдиди правительницей Самегрело Екатериной Чавчавадзе.



Усадьба для правителей Самегрело в Зугдиди была построена в начале 19 века в европейском стиле. Сразу же вокруг дворца был разбит парк, площадь которого составляет 26,4 гектара — в настоящее время это Зугдидский ботанический сад. Расцвет дворцового комплекса пришелся на середину 19 века, в период правления князя Давида Дадиани и его супруги Екатерины Чавчавадзе. После многих лет упадка, с начала 2000-х годов дворец стал поэтапно реставрироваться и теперь является главной достопримечательностью Зугдиди.



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