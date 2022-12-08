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38 действующим в Грузии фармацевтическим предприятиям ограничено право осуществления деятельности
08.12.2022 11:40
По данным за октябрь, 38 действующих в Грузии фармацевтических предприятий были ограничены в праве на осуществление фармацевтической деятельности, причиной является неудовлетворение стандарту надлежащей производственной практики (GMP).
Об этом говорится в публичной информации, запрошенной «Интерпрессньюс» в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.
По их пояснению, по сегодняшним данным, сертификатом GMP обладают 2 предприятия. В одной компании проходит процесс установления соответствия стандарту GMP, одной компании было отказано в выдаче сертификата.
Напомним, что с 1 января 2022 года в Грузии стало обязательным внедрение на фармацевтическом рынке стандарта надлежащей производственной практики и надлежащей практики дистрибуции (GDP).
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