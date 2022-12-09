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Агентство продовольствия обнаружило в Тбилиси более тонны некачественной рыбы


09.12.2022   13:13


Национальное агентство продовольствия сообщило, что опечатало 1 166 килограммов некачественной рыбной продукции. Речь идет о продукции ООО «Эми».

Негодными для употребления были признаны копченая и соленая скумбрия и брюшки лосося.

Агентство заявило, что при проверке на предприятии выявлены «критические несоответствия правилам санитарно-гигиенических норм».

Продукция подлежит уничтожению, предприятие оштрафовано, право на деятельность приостановлено.


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