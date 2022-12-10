

Из-за технической неисправности тбилисское метро обслуживает пассажиров бесплатно

10.12.2022 12:52





Тбилисский метрополитен из-за технической неисправности обслуживает пассажиров бесплатно.



Как сообщили в Тбилисской транспортной компании, возникла проблема с турникетами, из-а этого метро временно будет обслуживать пассажиров бесплатно.



По их же сведениям, над устранением проблемы работают соответствующие группы.





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