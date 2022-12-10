

Без новой стратегии берегозащиты, катастрофа в Батуми неизбежна — исследование

10.12.2022 23:01





«В ближайшее время должна быть разработана новая стратегия эксплуатации набережной [Батуми] и защиты от морских вод. В противном случае катастрофические события неизбежны, так как все возможности восстановления природной динамики морского побережья исчерпаны», — говорится в документе, на подготовку которого из бюджета Аджарии было потрачено 19 700 лари. Процесс включал проведение специалистами соответствующих исследований.



На вопрос о том, начата или нет работа над новой стратегией берегозащиты, издание «Batumelebi» не смогло получить ответа ни от Правительства Аджарии, не от Минсельхоза Аджарии, и ни от Мэрии Батуми.



Подготовку документа, в котором говорится о неизбежной катастрофе, заказал частной компании, без проведения тендера Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Аджарии.



22 марта 2022 года Министерство подписало договор с ООО «Кост Дизайн» [«ქოსთ დიზაინი»]на «Подготовку проектно-расходной документации на работы по искусственного насыщения пляжей (работы по укреплению пляжа) по линии побережья Черного моря в г. Батуми — напротив очистных сооружений, т.к. а также на участке, прилегающем к взлетно-посадочной полосе аэропорта и Новому бульвару».



Однако власти Грузии, Аджарии и Батуми знали о том, что для укрепления батумского пляжа, необходимо проводить искусственное насыщение [добавление насыпи из щебня] еще как минимум 3 года назад [знали они об этом и 6 лет назад].



В конце 2019 года на сооружение берегоукрепительных сооружений, эта компания завезла гравий и был обустроен искусственный пляж, для его укрепления также были размещены каменные валуны.



Власти начинают принимать меры, тогда когда море разрушает вместе и пляж, и береговую линию, и инфраструктуру.



В качестве примера достаточно привести то, что до последнего шторма, который произошел 27 ноября 2022 год, в Батуми был разрушительный шторм и 22 декабря 2021 года, и 5 февраля 2022 года.



Правительство Аджарии приняло решение сделать гравийную насыпь в марте 2022 года, при этом сам процесс начался спустя 7 месяцев, в ноябре:



Привоз щебня был начат на основании проекта, подготовленного компанией «Кост Дизайн», в котором правительство в очередной раз было проинформировано о «неизбежных катастрофических событиях».



Со времени подготовки этого документа морские воды размыли еще не менее 300 метров береговой линии и нанесли ущерб инфраструктуре.



«Мы знаем, что во время шторма силой 5-6 баллов на батумского побережье возникают проблемы. Насколько я помню, на участок 800-900 метров, где размыло пляж, было рассчитано засыпать 400 тысяч кубометров гравия. Теперь, если еще размыло, возможно, в проект потребуется внести некоторую корректировку — я не знаю, где появился новый участок [размыва]. Эти 400 000 должно хватить на какую-то стабилизацию, в дальнейшем мы ежегодно должны добавлять [гравий]», — рассказал нам геоморфолог Темур Метревели, который, по его словам, был одним из консультантов при подготовке проекта.



В министерстве Аджарии не ответили на этот вопрос «Batumelebi», нужно ли вносить изменения в проект заявки на щебень.



Что касается работы над новой стратегией, то правительство и подведомственные ему службы не подсчитали ущерб, нанесенный батумскому побережью в результате штормов произошедших за последний год.



По словам Темура Метревели, новая стратегия защиты моря должна быть определена после проведения исследований и математического моделирования.



«Эта стратегия определенно будет реализована в будущем. Есть разные варианты защиты от моря — можно строить подводные волнорезы, может быть надводные… «Думаю, строительство надводных волноломов в будущем будет хорошо, но делать это надо на основе исследований и моделирования, потому что мы таких волнорезов в Грузии ни где нет, их делают в Италии, например»



По словам Темура Метревели, волнолом необходимо установить вдоль всего батумского пляжа, разместив валуны через каждые 100-150 метров [на глубине 2-3 метра]. Это предотвратит абразивные процессы, но просто установить волнорезы будет недостаточно, также понадобится насыпать дополнительно гравий, «но если мы завезли бы, скажем, 100-120 тысяч кубометров гравия, то в этом случае, может понадобиться 20-25 тысяч кубометров, то есть намного меньше».



На вопросы, как будет работать искусственное внесение гравия – в какие сроки и на каком участке ожидается восстановление пляжа, Темур Метревели ответил, что сделать точный прогноз не удастся: «Посмотрим, какая будет ситуация, потому что активность моря не всегда одинакова — год может пройти так, что вообще не будет шторма… Главная проблема для батумского побережья состоит в том, что из Чорохи в море практически ничего не поступает в виде наносов».



В этом же документе упоминается и о том, что на мысе Батуми, «когда скопление материала достигает определенного критического предела, достаточно одного сильного шторма или небольшого землетрясения, чтобы обрушить значительный участок пляжа и погрузить его на глубину более 50 метров, как это произошло в январе 1999 года». С тех пор и по сей день около яхт-клуба постоянно происходит скапливание и перемещение материала вперед.



Естественная флуктуация берега на Батумском мысе представляет угрозу для любого сооружения, расположенного на берегу. Продолжающееся скопление материала вблизи яхт-клуба неизбежно приведет к эрозии пляжа и погружения в каньон.



Когда произойдет этот процесс и будет ли он катастрофическим, зависит от многих случайных процессов, и точные сроки [того когда это произойдет] нам неизвестны».



«Batumelebi» не первый год пишет о проблемах батумского побережья, и все специалисты видят причину проблемы в дефиците наносов:



Пляжи Батуми веками поддерживались наносами, принесенными в море из реки Чорохи. В прошлом веке изменение русла реки уменьшило количество наносов, накопившийся щебень терялся в глубоком каньоне в море; В свое время строительство плотин на реке Чорох в Турции минимизировало количество наносов; Затем последовало строительство гидроэлектростанций на реках Ачарицкали и Чорохи в Грузии; когда инертные материалы, из дельты Чорохи, использовались для строительства.



Следовательно, в море больше нет материала, необходимого для поддержания пляжей.

Также было прекращено искусственная подпитка, что вызвало катастрофические эрозионные процессы с территории вокруг аэропорта в сторону бульвара, которые продолжаются и сегодня.

Некоторые специалисты были против укрепления берега валунами. Однако сооружения были распределены так, что не была использована стратегия защиты от моря у государства. Ее не было как тогда, так и сейчас. В результате в море ушли гектары земли в районе Адлиа-Батуми.



Источник: «Batumelebi»/«NetGazeti»

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