

В Аджарии свекор застрелил невестку во время ссоры

12.12.2022 11:29





Новый случай фемицида в Грузии. Полиция задержала мужчину, который убил свою невестку. Задержанный – житель одного из сел Хелвачаурского муниципалитета (Аджария).



Министерство внутренних дел страны проводит расследование по статье 108 УК Грузии, которая предполагает умышленное убийство, другие детали пока неизвестны.



По данным аппарата Народного защитника, в последнее время в Грузии участились случаи фемицида. В конце сентября Омбудсмен представила отчет, согласно которому в 2021 году в Грузии было убито 22 женщины, совершено покушение на 31.



В период с 2014 по 2022 год в Грузии было убито 186 женщин.





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