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К Новому году в Грузию поставлено 712 тонн пиротехники
14.12.2022 20:32
В этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на сумму 5,5 миллиона долларов, сообщает BM.ge.
Эта сумма рекордная за все годы.
Пиротехника была завезена в Грузию из шести стран:
1. Болгария — 2,1 млн долларов, 193 тонны;
2. Китай – 1,8 млн долларов, 453 тонны;
3. Черногория – 1,1 млн долларов, 0,30 тонны;
4. Польша — 318 тысяч долларов, 64 тонны;
5. Германия — 10 тысяч долларов, 0,70 тонны;
6. Турция — 6,6 тыс. долларов, 0,10 тонны.
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