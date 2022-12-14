

К Новому году в Грузию поставлено 712 тонн пиротехники

14.12.2022 20:32





В этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на сумму 5,5 миллиона долларов, сообщает BM.ge.



Эта сумма рекордная за все годы.



Пиротехника была завезена в Грузию из шести стран:



1. Болгария — 2,1 млн долларов, 193 тонны;

2. Китай – 1,8 млн долларов, 453 тонны;

3. Черногория – 1,1 млн долларов, 0,30 тонны;

4. Польша — 318 тысяч долларов, 64 тонны;

5. Германия — 10 тысяч долларов, 0,70 тонны;

6. Турция — 6,6 тыс. долларов, 0,10 тонны.



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