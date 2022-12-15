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Создана электронная версия грузинского шрифта Брайля
15.12.2022 14:25
Незрячие и слабовидящие люди в Грузии теперь могут более активно использовать компьютер — реализована электронная поддержка грузинского шрифта Брайля, сообщило министерство образования.
Это позволит читать тексты с помощью дисплея Брайля или блокнота Брайля, подключенного к компьютеру.
Электронная версия грузинского шрифта Брайля создана американским экспертом Харрисом Мобрисом в ходе совместного проекта министерства образования и науки Грузии, Программы развития ООН, Швеции и НПО «Мариани».
Поддержка электронного шрифта Брайля интегрирована в бесплатное программное обеспечение Liblouis с открытым исходным кодом, которое, в свою очередь, встроено в различные программы чтения с экрана, такие как NVDA, JAWS и другие.
Современный шрифт Брайля разработан на основе рельефно-точечного тактильного шрифта, который в 1824 году придумал ослепший сын французского сапожника.
В Грузии шрифт Брайля применяется с конца 19 век. Сегодня грузинский шрифт Брайля используется в Грузии при печати учебников для слепых и слабовидящих, применяется на Единых национальных экзаменах. Шрифтом Брайля печатаются бюллетени на выборах.
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