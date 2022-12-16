

За 7 месяцев в 1040 аптеках выявлен факт отпуска лекарств без электронного рецепта

16.12.2022 12:40





С 11 апреля по 7 ноября в 1040 аптеках выявлен факт отпуска лекарств 2 группы без электронного рецепта. Сумма штрафа, выписанного отсюда 542 аптекам, составила 767 200 лари. Об этом говорится в публичной информации, запрошенной «Интерпрессньюс» в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.



Конкретнее, как пояснили в регулирующем агентстве, в связи с реализацией фармацевтических продуктов 2-й группы без электронного рецепта было всего составлено 1040 протоколов административных правонарушений, из них 542 правонарушителя были оштрафованы, сумма штрафов составила 767 200 лари. Замечания получили 280 правонарушителей. Производство дела в 2 случаях было прекращено, рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении 216 учреждений на данном этапе не завершено.



Кроме того, «Интерпрессньюс» поинтересовался, сколько назначений выписано врачами в генерическом виде. Согласно данным, полученным из Министерства здравоохранения, за указанный период было выдано 1 284 314 генерических рецептов.



Напомним, что с 11 апреля врач обязан выписывать медикамент только под генерическим, то есть международным названием. Фармацевт предлагает потребителю три самых дешевых препарата из «положительного списка» генерических медикаментов, разработанного Минздравом. А гражданин сам решает, от какого производителя и по какой стоимости покупать медикаменты.



Кроме того, новшество коснулось и фармацевтической продукции 2-й группы. В частности, рецепт формы N2 больше не выдается в материальном виде (на бумаге) и выписывается только в электронном виде.





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