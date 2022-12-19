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Пожар в Батуми локализован


19.12.2022   12:32


Пожар в т.н. здании «Vox» в Батуми локализован, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

Для борьбы с пожаром были мобилизованы до десяти бригад пожарников.

Напомним, что в полночь 18 декабря на последних этажах многоэтажного жилого дома, где находится ресторан, начался пожар.


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