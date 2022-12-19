|
|
|
Пожар в Батуми локализован
19.12.2022 12:32
Пожар в т.н. здании «Vox» в Батуми локализован, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет.
Для борьбы с пожаром были мобилизованы до десяти бригад пожарников.
Напомним, что в полночь 18 декабря на последних этажах многоэтажного жилого дома, где находится ресторан, начался пожар.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна