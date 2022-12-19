

Пожар в Батуми локализован

19.12.2022 12:32





Пожар в т.н. здании «Vox» в Батуми локализован, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



В ведомстве отметили, что пострадавших нет.



Для борьбы с пожаром были мобилизованы до десяти бригад пожарников.



Напомним, что в полночь 18 декабря на последних этажах многоэтажного жилого дома, где находится ресторан, начался пожар.





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