

Сгоревший в Батуми ресторан в комплексе VOX арендовали граждане России

19.12.2022 15:06





В Батуми идет расследование причин пожара, который вспыхнул минувшей ночью на последних этажах многоэтажного жилого комплекса VOX.



Последние этажи здания занимает ресторан с панорамным видом, где произошло возгорание.



Десять пожарных расчетов не могли потушить огонь несколько часов — техники для тушения пожаров с воздуха в городских условиях у Грузии нет. Пожарным расчетам пришлось тащить шланги вверх через более чем 20 этажей.



Пострадавших нет. Здание вовремя покинули все жильцы, также на время были эвакуированы жители близлежащих зданий — огромные горящие куски с высоты летели на улицу, крыши и балконы соседних домов, была серьезная угроза распространения огня.



Ресторан догорел к рассвету. Жильцов пока не пускают в квартиры, на месте продолжают работать спасатели и полиция. Ночью часть поселились в отелях, другим предложили временный кров жители Батуми.



Владельцем ресторана оказался Хвича Шарашидзе, бывший депутат от правящей партии «Грузинская мечта» в Верховном Совете Аджарии, сообщил телеканал «Мтавари».



Он сообщил журналистам, что около месяца назад сдал ресторан гражданам России, которые начали ремонт.



«Как мы знаем, они были там, когда вспыхнул пожар. Ведется расследование, и будет установлено в чем причина», — сказал Шарашидзе.



Батуми до сих пор помнит пожар 2017 года — тогда загорелся отель «Леогранд». Погибли 11 человек, более 20 пострадали. Тогда смертельным для людей стал не открытый огонь, а дым, который постепенно поднимался на верхние этажи, не давая людям возможности спуститься вниз, многие погибли от удушья. Больше всего жертв нашли в той части здания, где находились спа-центр, бассейн, спортивный зал, несколько человек задохнулись в лифте.



Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





