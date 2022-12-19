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Движение автотранспорта в Девдоракском тоннеле будет ограничено 20-21 декабря


19.12.2022   20:09


По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в автодорожном туннеле «Девдорак», на 132-135 км участке автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, для проведения работ по управлению туннелем и текущему ремонту (техническому обслуживанию), с 20 декабря 00:00 часов до 21 декабря 00:00 часов будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

В период закрытия автодорожного туннеля движение будет перенаправлено на въездную дорогу внутригосударственного значения Девдоракского тоннеля.


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