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Яйца в Грузии проверят на антибиотики
19.12.2022 23:12
В Грузии анонсирован проект на исследование наличия в продаваемых яйцах противомикробных препаратов и антибиотиков.
Авторы исследования обращают внимание, что бесконтрольное использование этих препаратов в животноводстве и птицеводстве – очень серьезная проблема.
Остаточные дозы препаратов систематически попадают в пищу, что вызывает привыкание и в критических ситуациях, когда необходимо лечение, организм людей перестает реагировать на лекарства.
По данным ВОЗ, устойчивость к противомикробным препаратам стала причиной смерти 1,27 млн человек в мире в 2019 году и считается одной из важнейших проблем, стоящих перед современным здравоохранением.
Сбор средств на проведение необходимых проб идет в рамках краудфандинговой кампании #itsoderascham (знай, что ты ешь).
Цель исследования – привлечь внимание к проблеме и потребовать реагирования от правительства и предпринимателей.
На исследование нужно собрать 5 тысяч лари. Сбор идет через сайт momxmarebeli.ge Центра стратегических исследований и развития. Перечислять можно любую сумму. Отчет об использовании средств и результатах проб будет опубликован на сайте.
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