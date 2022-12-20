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Задержан напавший на на члена «Национального движения» в Батуми


20.12.2022   14:39


Специальная следственная служба задержала в Батуми лицо, напавшее на члена «Единого национального движения» Георгия Киртадзе.

Иосеб Сирабидзе переведен в Следственную службу.

В Следственной службе опрашивается сейчас и сам Георгий Киртадзе.

Напомним, что член «Национального движения» в Верховном совете Аджарии и председатель организации этой же партии в Батуми Георгий Киртадзе вчера подвергся нападению. Во время разговора с журналистами к нему приблизился неизвестный мужчина и забросал его яйцами. Георгий Киртадзе говорит, что за этим человеком стоит Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.


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