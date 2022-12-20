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Задержан напавший на на члена «Национального движения» в Батуми
20.12.2022 14:39
Специальная следственная служба задержала в Батуми лицо, напавшее на члена «Единого национального движения» Георгия Киртадзе.
Иосеб Сирабидзе переведен в Следственную службу.
В Следственной службе опрашивается сейчас и сам Георгий Киртадзе.
Напомним, что член «Национального движения» в Верховном совете Аджарии и председатель организации этой же партии в Батуми Георгий Киртадзе вчера подвергся нападению. Во время разговора с журналистами к нему приблизился неизвестный мужчина и забросал его яйцами. Георгий Киртадзе говорит, что за этим человеком стоит Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
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