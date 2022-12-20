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Начато следствие по факту создания препятствий в деятельности журналистов ТВ «Пирвели»
20.12.2022 18:20
Специальная следственная служба Грузии сообщила 20 декабря, что начато следствие по факту создания препятствий в деятельности журналистам телекомпании «Пирвели» сегодня, во время спецоперации по задержанию наркоторговцев на территории Поничала в пригороде Тбилиси.
Расследование ведется по части первой статьи 154 Уголовного кодекса Грузии, которая связана с незаконным воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста и наказывается штрафом или привлечением к общественным работам на срок до 120-140 часов или исправительным работам до 2 лет или домашним арестом от 6 месяцев до 2 лет.
По словам журналиста телекомпании «Пирвели», родственник семьи одного из задержанных в ходе спецоперации сначала оскорбил съемочную группу словесно, а затем пытался применить физическую силу. На кадрах, опубликованных телекомпанией, видно, что мужчина машет рукой в сторону камеры и выражается матом в адрес журналистов.
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