

Пожар произошел в отделении «Либерти Банка» в Батуми

21.12.2022 10:36





Сгорел филиал «Либерти Банка» в Батуми. Пожар вспыхнул утром на первом этаже здания, расположенного на пересечении улиц Луки Асатиани и Парнаваза Мепе.



По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал. Был поврежден банковский инвентарь На данный момент пожар потушен.



На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование причин пожара.







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