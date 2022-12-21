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Пожар произошел в отделении «Либерти Банка» в Батуми
21.12.2022 10:36
Сгорел филиал «Либерти Банка» в Батуми. Пожар вспыхнул утром на первом этаже здания, расположенного на пересечении улиц Луки Асатиани и Парнаваза Мепе.
По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал. Был поврежден банковский инвентарь На данный момент пожар потушен.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование причин пожара.
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