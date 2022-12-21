Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пожар произошел в отделении «Либерти Банка» в Батуми


21.12.2022   10:36


Сгорел филиал «Либерти Банка» в Батуми. Пожар вспыхнул утром на первом этаже здания, расположенного на пересечении улиц Луки Асатиани и Парнаваза Мепе.

По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал. Был поврежден банковский инвентарь На данный момент пожар потушен.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование причин пожара.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна