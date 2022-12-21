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Тбилисская детская клиника им. Цицишвили работает в чрезвычайном режиме
21.12.2022 15:05
Тбилисская детская клиника им. Цицишвили сообщила, что работает с повышенной нагрузкой из-за роста числа вирусных инфекций — больнице пришлось срочно увеличить число коек и медперсонала.
Одновременно выросло число обращений со сложными хирургическими случаями.
К клинике присоединились врачи и медсестры из центра им. Иашвили, стационар которого временно закрыт на ремонт. Но даже объединенная команда все равно работает в чрезвычайном режиме.
Число пациентов за последний месяц выше на 57% по сравнению с прошлым годом.
«Последние 2 месяца были полны испытаний для нашей клиники. С приходом зимнего сезона число вирусных инфекций резко увеличилось. Также значительно увеличилось число случаев, требующих мультидисциплинарного подхода — это дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты, инородные тела в дыхательных путях и пищеводе. Поступают дети с опухолями головного мозга, которым нужны нейрохирургические операции…», — говорит директор клиники Давид Рехвиашвили.
Сложные хирургические операции клинике также помогают проводить врачи из больницы им. Иашвили, задействован дополнительный оперативный блок.
В конце ноября крупнейшая многопрофильная Тбилисская центральная детская больница им. Иашвили объявила, что до окончания ремонта временно прекращает прием в стационар. Агентство по регулированию заявило, что в медучреждении «нарушены механизмы инфекционного контроля».
При этом на время остановлен только прием в стационар. Амбулаторно-диагностический центр и онкогематологическое отделение продолжат работу.
Новости-Грузия
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