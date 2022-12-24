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Сотрудники патрульной полиции вытащили из Куры мужчину


24.12.2022   13:59


В Тбилиси, на правом берегу р. Куры (Мтквари), возле «Лагуны Вере», сотрудники патрульной полиции вытащили из реки мужчину.

По имеющейся информации, мужчина прыгнул в Куру, однако правоохранителям удалось вытащить его из воды и спасти за несколько минут.

На место мобилизованы группы скорой медицинской помощи, патрульной полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям.


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