

Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана

27.12.2022 11:50





Из-за сильного тумана Тбилисский международный аэропорт не смог принять несколько рейсов.



Как заявили Первому каналу Грузии в «TAV Georgia», один из двух рейсов «Flydubai» приземлился в Баку.



Что касается рейса Ташкент-Тбилиси, то, по имеющейся информации, самолет сядет не в Тбилиси, а в аэропорту Сочи.







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