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Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана
27.12.2022 11:50
Из-за сильного тумана Тбилисский международный аэропорт не смог принять несколько рейсов.
Как заявили Первому каналу Грузии в «TAV Georgia», один из двух рейсов «Flydubai» приземлился в Баку.
Что касается рейса Ташкент-Тбилиси, то, по имеющейся информации, самолет сядет не в Тбилиси, а в аэропорту Сочи.
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