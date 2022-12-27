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Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана


27.12.2022   11:50


Из-за сильного тумана Тбилисский международный аэропорт не смог принять несколько рейсов.

Как заявили Первому каналу Грузии в «TAV Georgia», один из двух рейсов «Flydubai» приземлился в Баку.

Что касается рейса Ташкент-Тбилиси, то, по имеющейся информации, самолет сядет не в Тбилиси, а в аэропорту Сочи.


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