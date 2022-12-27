

Тбилисский международный аэропорт уже принял несколько рейсов

27.12.2022 13:53





Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели уже принял несколько рейсов.



Как заявили Первому каналу Грузии в «TAV Georgia», самолеты авиакомпаний «Эйр Арабия» и «Шарджа Тбилиси» уже приземлились в тбилисском аэропорту.



«Из трех дубайских рейсов в Тбилиси приземлились два, один в Баку, рейс Ташкент-Тбилиси авиакомпании «Узбекские авиалинии» сел в аэропорту Сочи», — заявили в «TAV Georgia».



По их информации, рейсы в Баку, Ереван и Стамбул, которые должны были приземлиться в Тбилиси в утром, были задержаны на несколько часов.



Из-за сильного тумана сегодня в Тбилисском международном аэропорту не смогли приземлиться несколько рейсов.





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