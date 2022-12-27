|
|
|
Тбилисский международный аэропорт уже принял несколько рейсов
27.12.2022 13:53
Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели уже принял несколько рейсов.
Как заявили Первому каналу Грузии в «TAV Georgia», самолеты авиакомпаний «Эйр Арабия» и «Шарджа Тбилиси» уже приземлились в тбилисском аэропорту.
«Из трех дубайских рейсов в Тбилиси приземлились два, один в Баку, рейс Ташкент-Тбилиси авиакомпании «Узбекские авиалинии» сел в аэропорту Сочи», — заявили в «TAV Georgia».
По их информации, рейсы в Баку, Ереван и Стамбул, которые должны были приземлиться в Тбилиси в утром, были задержаны на несколько часов.
Из-за сильного тумана сегодня в Тбилисском международном аэропорту не смогли приземлиться несколько рейсов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна