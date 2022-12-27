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Тбилисский международный аэропорт уже принял несколько рейсов


27.12.2022   13:53


Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели уже принял несколько рейсов.

Как заявили Первому каналу Грузии в «TAV Georgia», самолеты авиакомпаний «Эйр Арабия» и «Шарджа Тбилиси» уже приземлились в тбилисском аэропорту.

«Из трех дубайских рейсов в Тбилиси приземлились два, один в Баку, рейс Ташкент-Тбилиси авиакомпании «Узбекские авиалинии» сел в аэропорту Сочи», — заявили в «TAV Georgia».

По их информации, рейсы в Баку, Ереван и Стамбул, которые должны были приземлиться в Тбилиси в утром, были задержаны на несколько часов.

Из-за сильного тумана сегодня в Тбилисском международном аэропорту не смогли приземлиться несколько рейсов.


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