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Специальная следственная служба разоблачила семерых человек по факту нарушения тайны частной жизни
28.12.2022 13:10
В результате проведенных следственных и процессуальных действий в ноябре-декабре текущего года, Специальная следственная служба разоблачила семерых человек по факту нарушения тайны частной жизни.
По информации Специальной следственной службы, следствие установило, что обвиняемые незаконно добыли, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи интимного характера потерпевших, чем посягнули на их право тайны частной жизни и половую неприкосновенность.
Согласно сообщению Специальной следственной службы, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
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