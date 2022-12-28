

Специальная следственная служба разоблачила семерых человек по факту нарушения тайны частной жизни

28.12.2022 13:10





В результате проведенных следственных и процессуальных действий в ноябре-декабре текущего года, Специальная следственная служба разоблачила семерых человек по факту нарушения тайны частной жизни.



По информации Специальной следственной службы, следствие установило, что обвиняемые незаконно добыли, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи интимного характера потерпевших, чем посягнули на их право тайны частной жизни и половую неприкосновенность.



Согласно сообщению Специальной следственной службы, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.







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